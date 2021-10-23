ГТРК Владимир
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Новости города Владимира и области
Общество
30 владимирских школьников представили работы, которые решат проблемы города
2021-10-23 18:30
Происшествия
В Коврове на переходе сбили пешехода
2021-10-23 18:00
Общество
Владимирские красавицы поучаствовали в марафонах красоты от топовых блогеров
2021-10-23 17:38
Общество
60-летняя жительница Суздаля покоряет социальные сети
2021-10-23 17:00
Общество
С владимирцами поделились уникальным рецептом бездрожжевого хлеба
2021-10-23 16:20
Общество
За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли 11 человек
2021-10-23 15:00
Общество
В центре Владимира из проезжей части сочится вода
2021-10-23 14:30
Общество
Владимирский гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей
2021-10-23 14:00
Происшествия
19-летний муромлянин продал прохожему украденную микроволновку
2021-10-23 13:00
Происшествия
60-летний владимирец на крупную сумму обманул многодетную семью
2021-10-23 12:00
Общество
Во Владимире продолжаются работы по благоустройству сквера рядом с ДДюТ
2021-10-23 11:20
Общество
Региональный Роспотребнадзор снял с реализации более 4 тысяч пачек сигарет
2021-10-23 10:40
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Интервью
Главврач владимирской больницы скорой помощи рассказал о ситуации в инфекционном отделении
2021-10-22 15:52
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Общество
Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 307 человек
2021-10-23 09:50
Общество
Сегодня в Камешковском районе пройдут сплошные проверки водителей
2021-10-23 09:20
Происшествия
Во Владимирской области для животных продавали просроченные лекарства
2021-10-23 08:50
Происшествия
В Вязниковском районе столкнулись 2 грузовика. Есть пострадавшие
2021-10-23 08:10
Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные в 33 регионе
2021-10-23 06:00
Общество
Сегодня владимирцы смогли запечатлеть редкое природное явление - двойную радугу
2021-10-22 21:59
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