ГТРК Владимир

Новости города Владимира и области

30 владимирских школьников представили работы, которые решат проблемы городаОбщество30 владимирских школьников представили работы, которые решат проблемы города2021-10-23 18:30В Коврове на переходе сбили пешеходаПроисшествияВ Коврове на переходе сбили пешехода2021-10-23 18:00Владимирские красавицы поучаствовали в марафонах красоты от топовых блогеровОбществоВладимирские красавицы поучаствовали в марафонах красоты от топовых блогеров2021-10-23 17:38 60-летняя жительница Суздаля покоряет социальные сетиОбщество 60-летняя жительница Суздаля покоряет социальные сети2021-10-23 17:00С владимирцами поделились уникальным рецептом бездрожжевого хлебаОбществоС владимирцами поделились уникальным рецептом бездрожжевого хлеба2021-10-23 16:20За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли 11 человекОбществоЗа сутки во Владимирской области от коронавируса умерли 11 человек2021-10-23 15:00В центре Владимира из проезжей части сочится водаОбществоВ центре Владимира из проезжей части сочится вода2021-10-23 14:30Владимирский гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублейОбществоВладимирский гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей2021-10-23 14:0019-летний муромлянин продал прохожему украденную микроволновкуПроисшествия19-летний муромлянин продал прохожему украденную микроволновку2021-10-23 13:0060-летний владимирец на крупную сумму обманул многодетную семьюПроисшествия60-летний владимирец на крупную сумму обманул многодетную семью2021-10-23 12:00Во Владимире продолжаются работы по благоустройству сквера рядом с ДДюТОбществоВо Владимире продолжаются работы по благоустройству сквера рядом с ДДюТ2021-10-23 11:20Региональный Роспотребнадзор снял с реализации более 4 тысяч пачек сигаретОбществоРегиональный Роспотребнадзор снял с реализации более 4 тысяч пачек сигарет2021-10-23 10:40

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ИнтервьюГлавврач владимирской больницы скорой помощи рассказал о ситуации в инфекционном отделении2021-10-22 15:52
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Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 307 человекОбществоВо Владимирской области коронавирусом заболели ещё 307 человек2021-10-23 09:50Сегодня в Камешковском районе пройдут сплошные проверки водителейОбществоСегодня в Камешковском районе пройдут сплошные проверки водителей2021-10-23 09:20Во Владимирской области для животных продавали просроченные лекарстваПроисшествияВо Владимирской области для животных продавали просроченные лекарства2021-10-23 08:50В Вязниковском районе столкнулись 2 грузовика. Есть пострадавшиеПроисшествияВ Вязниковском районе столкнулись 2 грузовика. Есть пострадавшие2021-10-23 08:10Синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные в 33 регионеОбществоСиноптики рассказали, какой будет погода в эти выходные в 33 регионе2021-10-23 06:00Сегодня владимирцы смогли запечатлеть редкое природное явление - двойную радугуОбществоСегодня владимирцы смогли запечатлеть редкое природное явление - двойную радугу2021-10-22 21:59