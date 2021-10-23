Новости города Владимира и области

Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 307 человек

Общество Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 307 человек

Сегодня в Камешковском районе пройдут сплошные проверки водителей

Общество Сегодня в Камешковском районе пройдут сплошные проверки водителей

Во Владимирской области для животных продавали просроченные лекарства

Происшествия Во Владимирской области для животных продавали просроченные лекарства

В Вязниковском районе столкнулись 2 грузовика. Есть пострадавшие

Происшествия В Вязниковском районе столкнулись 2 грузовика. Есть пострадавшие